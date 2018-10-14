Jandarma aracı devrildi: 4 yaralı

DÜZCE’nin Yığılca İlçesi’nde bir kaza ihbarına giden jandarma aracı şarampole devrildi. Kazada 4 uzman onbaşı yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yığılca İlçesi’nde meydana geldi. Yığılca’nın Kırık Köyü’nde bir kaza ihbarı alan Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı uzman onbaşılar Hasan Hüseyin A., İbrahim Ö., Ahmet Ç ve Metin G. içinde bulunduğu askeri araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan 4 asker yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.