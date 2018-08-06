James Trump tartışması büyüyor! Melania Trump da dahil oldu

Donald Trump'ın Lebron James hakkında söylediği sözlerin ardından büyüyen tartışmaya Melania Trump ile Michael Jordan'da dahil oldu. Melania Trump, James’in ‘iyi şeyler yapmaya çalıştığını’ söyledi.

James Trump tartışması büyüyor! Melania Trump da dahil oldu

NBA yıldızı LeBron James ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tartışmada Melanie Trump ile Michael Jordan'da Lebron'un yanında yer aldı. Bildiğiniz üzerre Lebron James CNN televizyonuna verdiği bir röportajda Donald Trump'ı sporu siyasi hedefleri için kullanmakla suçlamıştı. James'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Trump Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı tweette LeBron James'in "televizyondaki en aptal kişi, Don Lemon" ile söyleşi yaptığını belirterek, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.

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James Trump tartışması büyüyor! Melania Trump da dahil oldu

Söz konusu tweetten birkaç saat sonra, ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump, sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, LeBron James'in 'gelecek nesiller için iyi şeyler yapmaya çalıştığını' kaydetti ve James ile birlikte doğduğu Ohio eyaletinde gittiği okulu ziyaret etmek istediğini belirtti.

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James Trump tartışması büyüyor! Melania Trump da dahil oldu

Açıklamada Melania Trump'ın "herkesi günümüzde çocukları ilgilendiren konularla ilgili açık bir diyaloğa çağırdığı" ve "gerek ülkeyi gerek dünyayı gezerek siber zorbalık karşıtı girişimi "Be Best" ile çocuklara çevirim içi eylemlerinde sorumlu davranmalarının önemini aktardığı" ifade edildi.

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James Trump tartışması büyüyor! Melania Trump da dahil oldu

Los Angeles Lakers Basketbol Takımı'nda oynayan LeBron James, Pazartesi günü CNN televizyonuna verdiği mülakatta Trump'la ilgili olarak "Sporu kullanarak bizi bir şekilde bölüyor ve bu benim katılabileceğim bir bağlam değil" şeklinde konuşmuştu.

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