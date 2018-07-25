James Trevino adlı fenomen sıradışı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

İnternet aleminin 3 büyüklerinden biri olan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagran, gün geçtikçe yeni fenomenler yaratmaya devam ediyor. Dünyanın bir çok farklı bölgesinden çeşitli nitelikte ve özgünlükte insanlar, yaptıkları sıradışı ve enteresan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine çekerek hızla takipçi sayılarını arttırıp ünlü olabiliyor.