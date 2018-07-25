James Trevino adlı fenomen sıradışı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

İnternet aleminin 3 büyüklerinden biri olan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagran, gün geçtikçe yeni fenomenler yaratmaya devam ediyor. Dünyanın bir çok farklı bölgesinden çeşitli nitelikte ve özgünlükte insanlar, yaptıkları sıradışı ve enteresan paylaşımlarıyla dikkatleri üzerlerine çekerek hızla takipçi sayılarını arttırıp ünlü olabiliyor.
Sosyal medya şu günlerde James Trevino isimli Instagram kullanıcısını konuşuyor. Alışkın olduğumuz fenomenlerin aksine genç kullanıcı popülaritesini kitaplara borçlu. 24 yaşındaki James Trevino kitap koleksiyonunu özenli bir şekilde düzenleyerek süslü kreasyonlar yaratıyor. Trevino, koleksiyonunda yaklaşık 1.100 kitap var. Yaptığı ilginç paylaşımlarda hatırı sayılır bir kitleye ulaşan genç Instagram kullanıcısının 120 bin takipçisi bulunuyor.
İşte James Travino adındaki Instagram kullanıcısının sosyal medya hesabından yaptığı sıradışı paylaşımlar...
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