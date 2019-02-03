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James Harden yıldızlaştı! 43 sayı ile galibiyete taşıdı

James Harden yıldızlaştı! 43 sayı ile galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de 12 maç oynandı. Rockets'ın deplasmanda Jazz'ı 125-98 mağlup ettiği karşılaşmada 43 sayı atan James Harden adeta yıldızlaştı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 11:15 - Güncelleme: 03-02-2019 11:15

Rockets'ın deplasmanda Jazz'ı 125-98 mağlup ettiği karşılaşmada 43 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, 6 top çalma, 4 blokluk performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 26. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 30. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25, Kenneth Faried ve Austin Rivers 16'şar sayı kaydetti.

Donovan Mitchell'ın 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist, Rudy Gobert'in 10 sayı, 13 ribauntluk performansları, Jazz'ın 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

Cedi'li Cavaliers kaybetti
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Dallas Mavericks'e 111-98 kaybetti.

Bu sezon 42. kez yenilen Cavaliers'ta Jordan Clarkson 19, Collin Sexton 13, David Nwaba 12 sayı buldu. Cedi Osman, ilk 5'te başladığı karşılaşmada 14 dakika 29 saniye süre aldı ve 10 sayı, 2 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmayla oynadı. Milli basketbolcu, ikinci çeyrekte pota altında girdiği bir pozisyonda sağ ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Doncic 35 sayı
Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, Harrison Barnes'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performansları, Mavericks'te sezonun 24. galibiyetinde ön plana çıktı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 101-111
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 125-118
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-89
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 115-131
Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 98-111
Miami Heat-Indiana Pacers: 88-95
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 115-101
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-108
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 106-107
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 112-118
Utah Jazz-Houston Rockets: 98-125
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 115-108

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