James Cameron: Süper Kahraman filmleri artık sıktı

Bu yıla damga vurması beklenen Marvel yapımı Avengers Infinity War'ın vizyona girmesi öncesi gişe rekorları kıran filmlerin usta yönetmeni James Cameron, sinema seyircisinin son yıllarda giderek artan çizgi roman uyarlaması süper kahraman filmlerinden sıkılmasını umduğunu söyledi.
Katıldığı son röportajında, seyircinin artık ‘maço çizgi roman hikayelerinden’ bıkması gerektiğini ifade eden 63 yaşındaki yönetmen, “Yakında bu Avenger (Yenilmez) angaryasından yorulmamızı ümit ediyorum" dedi.
Titanik, Terminator, Aliens ve Avatar gibi ödüllü Hollywood filmlerine imza atan yönetmen "Bu filmleri sevmediğim için söylemiyorum. Hadi ama, iki saat boyunca ölüme meydan okuyan şeyler yapan ve bu süreçte şehirleri enkaza çeviren hiper-karakterlerden başka hikayeler de var” dedi.
18 Aralık 2020’de gösterime girecek Avatar 2’ye dair değerlendirmelerde de bulunan Cameron, ilk devam filminin The Godfather esintileri taşıyacağını, seyircileri şaşırtacağını, üçüncü, dördüncü ve beşinci Avatar filmlerinin hikayelerinin de hazır olduğunu kaydetti.
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