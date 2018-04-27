James Cameron: Süper Kahraman filmleri artık sıktı

Titanik, Terminator, Aliens ve Avatar gibi ödüllü Hollywood filmlerine imza atan yönetmen "Bu filmleri sevmediğim için söylemiyorum. Hadi ama, iki saat boyunca ölüme meydan okuyan şeyler yapan ve bu süreçte şehirleri enkaza çeviren hiper-karakterlerden başka hikayeler de var” dedi.

