Jailson: Sen her zaman kalplerde olacaksın

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında son golünü atan ve maç sonu sarı-kırmızılı futbolcularla yaşadığı kavga nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılan Jailson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbide son golü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!" ifadelerini kullandı.