Jailson, Belhanda'ya tokat attı: Saha karıştı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Maçın uzatma bölümündeki gerginliği tırmandıran iki futbolcunun itişmesine önce Fenerbahçe'den Jailson dahil oldu. Bu futbolcu, yanına gittiği Belhanda'ya sert bir tokat attı.

Bunun üzerine sahadaki futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, kavgaya yedek kulübesinde bulunan diğer oyuncular ile teknik heyetlerden bazı isimler de dahil oldu.