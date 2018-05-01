Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

19 yaşındaki Etta Ng, Hollywood'un emektar aktörlerinden olan babası Jackie Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyledi.

Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jackie Chan'ın kızının başı dertte! Chan'ın 1999 yılında yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Etta Ng, Youtube'da yayınladığı videoda, sevgilisiyle birlikte köprü altlarında yattığını ve bu şekilde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

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Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

19 yaşındaki Etta Ng, Hollywood'un emektar aktörlerinden olan babası Jackie Chan'la hiçbir ilişkisi olmadığını da söyleyerek " Ben bir eşcinselim. Sevgilim de bir kadın. Homofobik anne- baba baskısı yüzünden evsiz kaldık, köprü altlarında uyuyoruz" dedi.

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Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

Etta Ng'nin sevgilisi 30 yaşındaki Instagram yıldızı Andi Autumn. Videoda Etta'nın ardından söz alan sevgilis Andi de "Arkadaşlarım artık telefonlarıma bile cevap vermiyor. Bütün ailemden de yardım istedim. Ama hepsi bizi evsiz barınaklarına yönlendirdi" diye konuştu.İki genç, eğer evsiz barınaklarına yerleşmeleri gerekirse ayrılmak zorunda kalacaklarını ve bunu hiç istemediklerini belirtti.

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Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

Jackie Chan'ın kızı Etta, geçen yılın Şubat ayından bu yana Instagram'da 100 binin üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya yıldızı Andi Autumn ile flört ediyor. Etta Ng, Jackie Chan'ı 1999 yılında Elaine Ng ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldi. Chan o sırada Joan Lin ile evliydi. Etta Ng, hayatı boyunca babasıyla neredeyse hiç görüşmedi.

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