Jackie Chan'n kızı köprü altında yaşıyor

Etta Ng'nin sevgilisi 30 yaşındaki Instagram yıldızı Andi Autumn. Videoda Etta'nın ardından söz alan sevgilis Andi de "Arkadaşlarım artık telefonlarıma bile cevap vermiyor. Bütün ailemden de yardım istedim. Ama hepsi bizi evsiz barınaklarına yönlendirdi" diye konuştu.İki genç, eğer evsiz barınaklarına yerleşmeleri gerekirse ayrılmak zorunda kalacaklarını ve bunu hiç istemediklerini belirtti.