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İzzet Yıldızhan'ın çocukları kimdir bir eşi Suriyeli

İzzet Yıldızhan'ın çocukları kimdir bir eşi Suriyeli

İzzet Yıldızhan eşleri ve çocuklarıyla gündemden düşmüyor. 3 eşi olan ve nikah kıymayan İzzet Yıldızhan 9.çocuğuna kavuştu. Hamza isimli bir erkek çocuğu olan İzzet Yıldızhan'ın eşleri ve çocukları merak ediliyor. Bir dönem Nihat Doğan ile otel odasında yakalanan İzzet Yıldızhan'ın bir Suriyeli eşi bulunuyor. İzzet Yıldızhan'ın özel hayatı, eşleri ve 9 çocuğu internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 11:35 - Güncelleme: 22-01-2018 12:17

3 nikahsız eşi olan İzzet Yıldızhan bir kez daha baba oldu. İsmini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu İzzet Yıldızhan'ın bir oğlu daha oldu. Peki İzzet Yıldızhan'ın eşleri kim kaç çocuğu var?

İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olmanın sevincini yaşadı. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de konser veren şarkıcı, bu haberi hayranlarıyla paylaştı. İzzet Yıldızhan, oğluna Hamza adını koyduğunu söyledi ve oğlunun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu da belirtti. Şarkıcı, 'Cumhurbaşkanımız bu ismin oğluma yakışacağını söyledi' dedi.

İZZET YILDIZHAN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİMDİR? 10 çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren İzzet Yıldızhan, 9.çocuğuna kavuştu. Bir Suriyeli eşi olan İzzet Yıldızhan hiç resmi nikahla evlenmedi. İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.’den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var.İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında 'nikah' konusunda şunları söylemişti; - "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır" .

İzzet Yıldızhan'ın ilk eşi Nilgün Hanım

SURİYELİ BİR EŞİ VAR: İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu. Kamuoyunun önüne hiç çıkmayan Gizem Hanım, İzzet Yıldızhan Ankara'da bir otelde hayat kadınları ile fuhuş olayına ismi karışınca ilk kez konuştu.

-“Ben İzzet’in üç eşinden biri değilim. Çünkü ben şu an İzzet’in ne karısı, ne sevgilisiyim. Zaten ne resmi nikâh ne de imam nikâhı yaptırmıştık. 6 yıldır da kendisiyle birlikte değilim. Sadece kızımız Sevgi ile ilgili konularda görüşüyoruz, o kadar. Ne onun hayatı beni, ne de benim hayatım onu ilgilendiriyor. Sadece çocuğunun annesiyim”.

MANKEN İLE BİRLİKTE OLDU  İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı.  İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı. 

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİYLE GÖRÜŞÜYOR MU? İzzet Yıldızhan çocuklar birbiriyle görüşüyor mu sorusuna, "Hepsi de hafta sonlarını birlikte geçiren, birbirlerinin evine giden, kıyafetlerini giyen çocuklar. Tabii annelerine de teşekkür ediyorum, iyi insanlar. Kadın olarak hayatımda olmamalarına rağmen hayatımda çok önemli yerleri var" yanıtını vermişti.

İzzet Yıldızhan 8 çocuğu ile instagram pozları

 

 

 

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KİMDİR ?
İzzet Yıldızhan
İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi. Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte

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