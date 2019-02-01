İzzet Yıldızhan'ı kahreden haber! Sevenlerinden dua istedi

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ: İki gün evde rahatsızlanarak ambulans ile apar topar Avrasya Hospital Hastanesi'nde kaldırılan 88 yaşındaki Suriye Yıldızhan'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Solunum yetmezliğinden dolayı hastaneye kaldırılan annesini bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, "Sağlık durumunun iyi olduğu söylenemez. Sevenlerimden tek ricam dualarını eksik etmemeleri" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan ünlü türkücü şu açıklamaları yapmıştı; ''Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı. Diyelim ki bakıcıya kızdı, karşıdan bir şey fırlatıp kırıyor. İlk televizyonu bana söylediler, ikincide çekindiler, üçüncüde çıldırmıştım artık. "

Kızının hiçbir arkadaşının evinde kalamayacağını da vurgulayan Yıldızhan, "Akşam oldu mu eve döner. Neden kalamaz diye soracaksanız yasak, öyle bir kuralımız var. Ama kızımın arkadaşları bizde kalabilir hiçbir problem yok. Erkekler için bu kural geçerli değil erkekler kalabilir" dedi.