İzzet Yıldızhan'dan bomba 10. çocuk ve Seda Akgül ifşası

3 ayrı kadın toplam 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan Show TV canlı yayınında Seda Sayan'a konuk oldu. Günün bombasını da 10. çocukla ilgili patlattı. Meğer ünlü sunucu Seda Akgül , İzzet Yıldızhan'dan çocuk yapmak istemiş.

İzzet Yıldızhan 'O benim kalbimi kırmış istemiyorum onu' dedi. Bunun üzerine Seda Sayan 'Kız seda adamın kalbini kırmışsın önce gönlünü kazan' dedi. İzzet Yıldızhan da şaka ile karışık olarak 'Evet sonra konuşuruz. Pazarlık yaparız' diyerek müstehcen bir şekilde güldü. İzzet Yıldızhan, seda Akgül'ün çocuğu olmadığı için ilerde üzüleceğini söyledi.

Ünlü sunucu Seda Akgül'ün İzzet Yıldızhan'ın bu açıklamalarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Seda Akgül yaptığı evliliğini jet hızıyla bitirmişti. Çocuk sahibi olmayan Seda Akgül, meğer bu arayışa girmiş.

HER EŞİN EVİNDE BİR ODASI VAR

İzzet Yıldızhan canlı yayında 3 ayrı eşi ile olan ilişkisine de açıklık getirdi. 'Eşlerine sırasıyla mı gidiyorsun' sorusu karşısında terleyen İzzet Yıldızhan, hepsinin evinde kendisine ait bir oda olduğunu itiraf etti. İzzet Yıldızhan'ın üç kadınla aynı anda ilişki yürütmesi medeni kanuna aykırı bir durum. Yıldızhan bu sebeple 'eşleri ile' yaşamadığını söylüyor. Ancak ünlü türkücünün 3 eşinden aynı dönemde 3 çocuğunun olmuş olması bu söylemini yalanlıyor.

EVLENMEK İSTERLERSE NE OLUR

İzzet Yıldızhan'a çocuk yaptığı kadınların başka biriyle evlenmek istemeleri durumunda ne olacağı da soruldu. Yıldızhan bu soruya da kaçamak yanıt verdi ve "Ben değil ama çocuklarım karışır izin vermezler' dedi. Yıldızhan özellikle kızlarının annelerini başkaları ile paylaşmayacağını söyledi.

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