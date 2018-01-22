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İzzet Yıldızhan kimdir? Kaç yaşında aslen nereli?

İzzet Yıldızhan kimdir? Kaç yaşında aslen nereli?

İzzet Yıldızhan aslen Diyarbakırlı. Peki kaç yaşında derseniz, İzzet Yıldızhan 1 Nisan 1963 tarihinde doğdu. Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek'te doğan İzzet Yıldızhan'an annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa'dır. İzzet Yıldızhan'ın 14 kardeşi daha var. İzzet Yıldızhan'ın çocukları ve eşi ise olay.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 12:12 - Güncelleme: 22-01-2018 12:17

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi. Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı;

3 kadın 9 çocuk ve hatrı sayılır bir servet. İzzet Yıldızhan bunlara çok kolay sahip olmadı. Çocukluğu Adana'da pamuk işçiliğinden Ankara pavyonlarına uzanıyor. Diyarbakır Çermik'de dünyaya geldiği yıl babasını kaybediyor. Annesi Suriye Zelal 15 çocukla bir başına kalıyor. İzzet Yıldızhan 15 çocuktan en sonuncusu. Müziğe Ankara'da kebapçıda çırak olarak çalışırken başlıyor. Önce pavyonlarda sahneye çıkıyor. Sonra albümler geliyor.

İLKOKUL MEZUNU BİLE DEĞİL : Bugün en önem verdiği şey çocuklarının eğitimi. Bunun sebebi de kendisinin eğitimden yoksun kalması. İlkokulu bile okuyamıyor. Daha sonraki yıllarda dışardan diploma alabilir. Bu sebepten olacak ki çocuklarına İngiltere ve ABD'de eğitim aldırıyor.

İZZET YILDIZHAN'IN EŞİ KİMDİR : Klibinde oynattığı mankenden bile çocuk yapan İzzet Yıldızhan'ın fırtınalı aşk hayatı duyanların başını döndürecek cinsten. 9 çocuğu olan ünlü sanatçı eşlerinin hiçbirine nikah yapmadı.

3 ÇOCUK YAPTIĞI EŞİ : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var. İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

SURİYELİ EŞİ KİM : İzzet Yıldızhan birlikte olduğu kadınlara resmi nikah kıymadığı gibi imam nikahı da yapmıyor. O kadınlardan biri de Suriye asıllı Gizem İ. ... Gizem Hanım'dan da 2005 yılında Sevgi isminde bir kızı oldu.

Ajda Ballıkaya kimdir? Klipte oynadı çocuk yaptı: İzzet Yıldızhan'ın hayatında yer alan üçüncü kadın ise bir mankendi. Ajda Ballıkaya , İzzet Yıldızhan'ın bir klibinde rol almıştı. İzzet Yıldızhan'ın Suriye isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ajda Ballıkaya, mankenlik kariyerini de noktaladı. Suriye, İzzet Yıldızhan'ın annesinin adıydı.

İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorİzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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İzzet Yıldızhan
İZZET YILDIZHAN KİMDİR?

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olunca önceki çocukları ve eşleri yeniden gündeme geldi. Peki İzzet Yıldızhan aslen nereli çocuk sahibi olduğu eşi ve ailesi hakkında bilinmeyenler neler? İşte

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