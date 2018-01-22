İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İzzet Yıldızhan 9. çocuğu da yaptı. Bir oğlu olan İzzet Yıldızhan adını da Hamza koydu. Günün sorusu ise şu: Çocuk kimden? Söz konusu olan İzzet Yıldızhan olunca mevzu biraz karışık. İzzet Yıldızhan'ın 3 kadından toplam 8 çocuğu bulunuyordu. Bu kadınların ne resmi ne imam nikahları var. Son olarak klibinde oynattığı bir mankenden çocuk sahibi oldu.

134
İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İZZET YILDIZHAN'IN ÇOCUKLARI : Önce İzzet Yıldızhan'ın çocuklarını sayalım. Fotoğraftaki çocukları : Mustafa, Aliyüşa, Zelal, Sevgi, Veyselefe, Ekremarin, İzzet ve Ömer. Bunlara şimdi Hamza eklendi. İzzet Yıldızhan yeni oğlunun doğum haberini verdi ama hangi eşinden olduğunu söylemedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın çocuk sahibi olduğu kadınlar;

234
İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İZZET YILDIZHAN'IN 3 OĞLU OLAN EŞİ : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var.

334
İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."

434
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat