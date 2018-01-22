İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İzzet Yıldızhan 9. çocuğu da yaptı. Bir oğlu olan İzzet Yıldızhan adını da Hamza koydu. Günün sorusu ise şu: Çocuk kimden? Söz konusu olan İzzet Yıldızhan olunca mevzu biraz karışık. İzzet Yıldızhan'ın 3 kadından toplam 8 çocuğu bulunuyordu. Bu kadınların ne resmi ne imam nikahları var. Son olarak klibinde oynattığı bir mankenden çocuk sahibi oldu.
İZZET YILDIZHAN'IN ÇOCUKLARI : Önce İzzet Yıldızhan'ın çocuklarını sayalım. Fotoğraftaki çocukları : Mustafa, Aliyüşa, Zelal, Sevgi, Veyselefe, Ekremarin, İzzet ve Ömer. Bunlara şimdi Hamza eklendi. İzzet Yıldızhan yeni oğlunun doğum haberini verdi ama hangi eşinden olduğunu söylemedi. İşte İzzet Yıldızhan'ın çocuk sahibi olduğu kadınlar;
İZZET YILDIZHAN'IN 3 OĞLU OLAN EŞİ : İzzet Yıldızhan 3 çocuk sahibi olduğu ilk kadın Nilüfer Hanım... 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.'den olma Veysel Efe (d.2005) Mustafa ve Ali Yuşa adında 3 oğlu var.
İzzet Yıldızhan'ın hayatında 24 yıldır bulunan Nilgün Hanım da diğer kadınlar gibi nikahlı değil. Nilgün Hanım katıldığı bir televizyon kanalında ''nikah'' konusunda şunları söylemişti: "3 tane evladım, benim nikahım. İzzet Beyi çok seviyorum. Çok iyi bir eş değildir ama iyi babadır."
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