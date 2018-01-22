İzzet Yıldızhan çocukları 9 yaptı! Herkes eşini merak ediyor

İzzet Yıldızhan 9. çocuğu da yaptı. Bir oğlu olan İzzet Yıldızhan adını da Hamza koydu. Günün sorusu ise şu: Çocuk kimden? Söz konusu olan İzzet Yıldızhan olunca mevzu biraz karışık. İzzet Yıldızhan'ın 3 kadından toplam 8 çocuğu bulunuyordu. Bu kadınların ne resmi ne imam nikahları var. Son olarak klibinde oynattığı bir mankenden çocuk sahibi oldu.