İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Sanatçı kimliğinin yanı sıra evlilikleri ve çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü türkücünün canlı yayında açıkladığı çocuklarının aylık masrafı ise deyim yerindeyse dudak uçuklattı.

Yıldızhan programda 9 çocuğuyla birlikte fotoğrafı paylaşılınca çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi aştığını söyledi. Evde çocuklara ödül ve ceza sistemi de uyguladığını belirten türkücü, "ikramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de. Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı" ifadelerini kullandı.

3 nikahsız eşi ile sıradışı bir hayat süren Yıldızhan, yakın zamanda dünyaya gelen oğlu Hamza'nın ismini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından herkes, ünlü türkücünün aile yaşantısını ve çocuklarını da merak etmeye başladı. Peki İzzet Yıldızhan ne kadar para kazanıyor? Kaç evlilik yaptı? İşte sanatçılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Yıldızhan'a dair merak edilen her şey;