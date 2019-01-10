İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılan İzzet Yıldızhan, 9 çocuğunun servet değerindeki aylık masraflarını ilk kez açıkladı.

İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Sanatçı kimliğinin yanı sıra evlilikleri ve çocuklarıyla da sık sık gündeme gelen İzzet Yıldızhan, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü türkücünün canlı yayında açıkladığı çocuklarının aylık masrafı ise deyim yerindeyse dudak uçuklattı.

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İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Yıldızhan programda 9 çocuğuyla birlikte fotoğrafı paylaşılınca çocuklarının aylık toplam masraflarının 100 bin TL'yi aştığını söyledi. Evde çocuklara ödül ve ceza sistemi de uyguladığını belirten türkücü, "ikramiye alan da oluyor, maaşının yarısı kesilen de...

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İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Benim 9 yaşında canavarın bana 100 bin TL zararı var, 3 tane televizyon patlattı. Diyelim ki bakıcıya kızdı, karşıdan bir şey fırlatıp kırıyor. İlk televizyonu bana söylediler, ikincide çekindiler, üçüncüde çıldırmıştım artık. "" ifadelerini kullandı.

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İzzet Yıldızhan 9 çocuğuna her ay servet harcıyormuş! Dudak uçuklatan rakam

Kızının hiçbir arkadaşının evinde kalamayacağını da vurgulayan Yıldızhan, "Akşam oldu mu eve döner. Neden kalamaz diye soracaksanız yasak, öyle bir kuralımız var. Ama kızımın arkadaşları bizde kalabilir hiçbir problem yok.Erkekler için bu kural geçerli değil erkekler kalabilir" dedi.

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