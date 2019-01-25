İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler

İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan ünlü oyuncu Fırat Altınmeşe'nin, sevgilisiyle tekme tokat kavga ettiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi oturdu.

İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler

Cesur ve Güzel, Aslan Ailem ve Kehribar gibi dizilerle adını duyuran İzzet Altınmeşe'nin oğlu Fırat Altınmeşe, suratı kanlar içindeyken görüntülendi. Kim olduğu bilinmeyen 3 yıllık sevgilisiyle sokak ortasında tekme tokat kavga eden Altınmeşe, muhabirlere şok açıklamalarda bulundu.

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İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler

Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülenen Fırat Altınmeşe'nin, sevgilisiyle kavga ettiği görüntüleri Beyaz TV'de yayınlandı. Programda, Fırat Altınmeşe'nin sevgilisini darp ettiği görüntülerin öncesinde, kızın üstünün ıslak olduğu görülerek yerde sürüklendiği iddia edildi.

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İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler

Görüntülendiğini fark eden Fırat Altınmeşe, muhabirin kadına şiddet uyguluyorsunuz demesinin ardından "Aşık olduğum kadınla tartışıyorum" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Bir süre muhabirle tartışan Altınmeşe, Türk halkına ve kendisine küfürler savurdu.

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İzzet Altınmeşe'nin oğlu sevgilisini sokak ortasında dövdü olay görüntüler

HALKA KÜFÜR ETTİ: Fırat Altınmeşe, suratını göstererek "Şu halime bir bakın ya, benim anam s...., inşallah sizin başınıza gelmez böyle bir şey, ben halka mal olmuş bir insanım, kendimi de s.... halkımı da si...." diyerek küfürler savurdu.

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