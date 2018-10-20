İznik'teki kazıda Kraliçe Nikaia ait bir lahit bulundu kimse sokulmuyor

İZNİK’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.
Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.
Geçen 15 Ekim pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan Nekropol olduğu düşünülen bölgede devam eden arkeolojik kazılarda 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahitin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
BU SEFER Kİ ÇOK BAŞTA : İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yaklaşık 3 yıldır bölgede kazıların sürdüğünü söyledi. Pazartesi günü yapılan kazılarda son lahitin tavan mozaiğine rastlandığını söyleyen Sargın, "Bu sefer bulunan çok farklı. Belki de Kraliçe Nikaia’nın mezarını bulacağız' dedi.
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