İznik'te lahit bulundu yetkililer bölgeye kimseyi sokmuyor!

BURSA'nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1. derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

İznik'te lahit bulundu yetkililer bölgeye kimseyi sokmuyor!

İZNİK'te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı.

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İznik'te lahit bulundu yetkililer bölgeye kimseyi sokmuyor!

2015 yılında İznikte defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1. derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

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İznik'te lahit bulundu yetkililer bölgeye kimseyi sokmuyor!

Roma dönemine ait 'Nekropol' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor.

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İznik'te lahit bulundu yetkililer bölgeye kimseyi sokmuyor!

Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra Açık Hava Lahit Müzesi’ olarak turizme açılacağı belirtildi.

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