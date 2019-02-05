İzmit'te dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

İZMİT'in Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.
'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR': Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor.
'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM': Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay da, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı.
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