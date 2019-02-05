İzmit Körfezi'nde dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını söyledi.

İzmit Körfezi'nde dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

İZMİT'in Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

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İzmit Körfezi'nde dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR': Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor.

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İzmit Körfezi'nde dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir" dedi.

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İzmit Körfezi'nde dehşete düşüren görüntü: Denizi ve sahili istila ettiler

'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM': Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay da, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı.

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