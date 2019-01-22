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İzmirliler gece yarısı sokağa döküldü! İşin aslı sonra anlaşıldı

İzmirliler gece yarısı sokağa döküldü! İşin aslı sonra anlaşıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, doğalgaz istasyonunda meydana gelen arıza sonucu kokulandırma gazı havaya sızdı. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun gaz kokusunu alanlar endişeye kapılarak sokağa döküldü.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 07:25 - Güncelleme: 22-01-2019 07:25

Karşıyaka ilçesinde, akşam saatlerinde doğalgaz istasyonundaki kokulandırma ünitesinde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Gaz ekipleri istasyondaki arızayı giderdi ancak, havaya kokulandırma gazı sızdı. Rüzgarın da etkisiyle bazı mahallelerde etkili olan kokuyu doğal gaz kaçağı sananlar, açık alanlara çıktı. Kokudan korunmak isteyen bazı kişiler ise maske takarak önlem almaya çalıştı. Yüzlerce kişinin polisi araması ile bilgilendirilen 110 AKS ekipleri bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptı.

''GAZ KOKUSU HİSSETTİM''
Bu arada Örnekköy Mahallesi'nde nefes darlığı yaşayan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yoğun gaz kokusunu aldığı için dışarıya çıktığını ifade eden 60 yaşındaki Tuncer Zinkaya, "Ben televizyonda film seyrediyordum, gaz kokusu hissettim sonra tüpten mi kaçırıyor dedim, tüpü kontrol ettim ve bahçeye çıktık. Dışarıda daha acayip bir koku var, kokudan duramayınca ben polisi aradım adres verdim durumu anlattım. Polis ekipleri de bana 'yetkililere iletiyoruz' dedi ailecek dışarı çıktık dışarıda da durulmuyor. Gaz kokusundan yatamıyoruz yatsak belki öleceğiz." dedi.

'MAHSUR KALDIK'
Yoğun kokudan dolayı evde duramadıklarını söyleyen Adile Kara ise "Gaz kokusundan evlerimizde duramıyoruz, onun için dışarı çıktık. Yaklaşık bir saattir dışarıdayız çocuklarımızla birlikte. Biz tüpten geliyor zannettik dışarı çıktık, dışarısı daha kötüydü. Ne evde ne de dışarıda duramıyoruz nasıl olacak böyle bilmiyorum mahsur kaldık" diye konuştu.

İZMİR GAZ'DAN 'SIZINTI YOK' AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili İzmir Gaz, resmi sitesinden açıkalamada bulundu. İzmir Gaz yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğalgaz şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak veya sızıntı söz konusu değildir. Örnekköy RMS-A istasyonumuzdaki kokulandırma ünitesinde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya sızmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

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Kaynak : DHA

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