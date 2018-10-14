İzmir'deki korkunç kaza ile ilgili şok gelişme! Şoför kaçmış...

İZMİR'in Menemen ilçesinde 22 kaçak göçmenin ölümüne neden olan kazayla ilgili bir görgü tanığının anlattıkları kan dondurdu. Kaçakları taşıyan kamyonun sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu ve ilk ifadesinde, göçmenleri yoldan aldığını söyledi. Ancak, kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın (35) kazanın ardından kamyonu terkederek yola çıktığı ve bir otomobile binerek kaza yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İŞTE ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ... Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.