İzmir'deki kayıp Rüya'dan flaş haber! Anneannesi ile böyle bulundu

TÜRKİYE Eylül ve Leyla olayının ardından İzmir Tire'den gelen kayıp haberi ile endişelenmişti. 56 yaşındaki Fatma Yenigün torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile birlikte evden çıkmış ve kayıplara karışmıştı. Rüya ve anneannesi geri dönmeyince aile emniyet güçlerine haber vermiş ve geniş çaplı bir arama başlamıştı. Küçük Rüya için komandolar da kışlalarından çıkmış ve aramaya katılmıştı. Rüya ve anneannesinden bugün son dakika haberler geldi.

RÜYA'DAN İYİ HABER : Dün Ağrılı küçük Leyla'dan gelen kötü haberden sonra herkes Rüya için endişeli bir bekleyişteydi. Bugün Tire'ren gelen haberler güzel oldu. Rüya ve anneannesi 1 gün sonra bulundu. Küçük kız ile anneannesinin bu görüntüleri bulunduktan sonra yeni çekildi.

KOMANDOLAR BULDU : Rüya ile anneannesini AFAD ekipleri ile birlikte aramalara katılan komandolar buldu. Dronlar tarafından havadan da aranan Rüya ile anneannesine bir dere kenarında ulaşıldı.

GECE DERENİN YANINDA YATMIŞLAR : Rüya ile anneannesi Fatma Yenigün geceyi dere kenarında geçirmişler. 1,5 yaşındaki bebek ve anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Rüya ve anneannesinin sağ salim bulunması başta ailesi olmak üzere herkesi rahatlattı. Komando ekibi Rüya ile anneannesini evine böyle getirdi.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 12:35
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