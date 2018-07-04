İzmir'deki kayıp Rüya'dan flaş haber! Anneannesi ile böyle bulundu

TÜRKİYE Eylül ve Leyla olayının ardından İzmir Tire'den gelen kayıp haberi ile endişelenmişti. 56 yaşındaki Fatma Yenigün torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile birlikte evden çıkmış ve kayıplara karışmıştı. Rüya ve anneannesi geri dönmeyince aile emniyet güçlerine haber vermiş ve geniş çaplı bir arama başlamıştı. Küçük Rüya için komandolar da kışlalarından çıkmış ve aramaya katılmıştı. Rüya ve anneannesinden bugün son dakika haberler geldi.
RÜYA'DAN İYİ HABER : Dün Ağrılı küçük Leyla'dan gelen kötü haberden sonra herkes Rüya için endişeli bir bekleyişteydi. Bugün Tire'ren gelen haberler güzel oldu. Rüya ve anneannesi 1 gün sonra bulundu. Küçük kız ile anneannesinin bu görüntüleri bulunduktan sonra yeni çekildi.
AĞLAMA SESİNİ DUYDULAR: Jandarmanın anneanne Fatma Yenigün ve torunu Rüya Çelik'i, bir çocuk ağlama sesini duymaları üzerine fark ettikleri öğrenildi. Mahallenin yaklaşık 4 kilometre ilerisindeki bir ağacın altında otururken bulunan anneanne ve torununun yanlarında salatalık ve su olduğu, bunlarla beslendikleri belirtildi.
GECE DERENİN YANINDA YATMIŞLAR : Rüya ile anneannesi Fatma Yenigün geceyi dere kenarında geçirmişler. 1,5 yaşındaki bebek ve anneannesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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