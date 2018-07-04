İzmir'deki kayıp Rüya'dan flaş haber! Anneannesi ile böyle bulundu

TÜRKİYE Eylül ve Leyla olayının ardından İzmir Tire'den gelen kayıp haberi ile endişelenmişti. 56 yaşındaki Fatma Yenigün torunu 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile birlikte evden çıkmış ve kayıplara karışmıştı. Rüya ve anneannesi geri dönmeyince aile emniyet güçlerine haber vermiş ve geniş çaplı bir arama başlamıştı. Küçük Rüya için komandolar da kışlalarından çıkmış ve aramaya katılmıştı. Rüya ve anneannesinden bugün son dakika haberler geldi.