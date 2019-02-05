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İzmir'deki feci kazadan acı haber

İzmir'deki feci kazadan acı haber

İZMİR'in Urla ilçesinde meydana gelen feci kazada 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Otomobilin ibresinin takıldığı yüksek sürat dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 00:00 - Güncelleme: 05-02-2019 00:00

İZMİR'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası mevkisinde Nuri Berkan Erdoğan (25) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Sucuattin Turan'ın kullandığı balık yüklü kamyona arkadan çarptı.

Sağlık ve polis ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan Erdoğan'ın cesedi, AKS ekiplerinin çalışması sonrası otomobilden çıkartıldı.

Bu arada aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü Turan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 00:34 kamyon kasaları ölüm saçıyor. Koruması olmayan kasaların trafiğe çıkmasına müsade edilmemeli

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