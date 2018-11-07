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İzmir'deki cinayet anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Buca ilçesinde 27 yaşındaki Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen 21 yaşındaki N.A. tarafından bıçaklandı. Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken cinayet güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 01:21 - Güncelleme: 07-11-2018 01:21

İZMİR’in Buca ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin bıçaklanma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Sivri Sokak’ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Umut Özdemir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada, arkasından gelen 21 yaşındaki N.A. henüz belirlenemeyen bir nedenle Özdemir’i sırtından bıçaklayarak kaçtı. Olayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli N.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca, ekipler olay yerinde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu, N.A. isimli şahsın Umut Özdemir’i bıçakladığı anlar ise saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı. Özdemir’i bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçan N.A. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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