İzmir'de yanan araç dehşeti

Poligon semti 123/5 sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet kendiliğinden hareket edip, Mehmet Genç'in evinin duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yaralandı. Hastaneye kaldırılan, duvarın yıkılması bağlı travma ve yanık yaraları bulunan Genç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.