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İzmir'de yakalan orkinos hayrete düşürdü

İzmir'de yakalan orkinos hayrete düşürdü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yakalanan 523 kilo ağırlığındaki orkinos, büyük ilgi gördü. Balıkçılar sabah bıraktığı ağa bakmaya gidince gözlerine inanamadı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 21:03 - Güncelleme: 15-01-2018 21:03

Manisa'nın Kula ilçesinde balık pazarında sergilenen 3,5 metre uzunluğundaki orkinos, parçalanarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu. İzmir'de balıkçılık yapan Arif Kara yaptığı açıklamada, Çeşme açıklarında denize bıraktığı ağa sabah saatlerinde 523 kilogramlık orkinos takıldığını söyledi. 

30 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Kara, ilk defa bu kadar büyük orkinos satmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. 

Ege Denizi'nde ilk kez bu kadar büyük bir orkinos yakaladıklarını vurgulayan Kara, "Orkinosu tekneye çekmek için dahi büyük zorluk yaşadık. Daha önce de orkinos yakaladık ancak ilk defa bu kadar büyük bir orkinosu pazara çıkarmak nasip oldu. Ağımıza bu kadar büyük orkinos takıldığı için çok şanslıyız." diye konuştu. 

Dev orkinosu gören vatandaşlardan Turgut Kaygısız da ilk kez bu kadar büyük bir balığı Kula'da balıkçı tezgahında gördüklerini belirtti.

Bu arada, balık pazarını ziyaret eden Kulalılar, dev orkinosun fotoğrafını çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Ocak 2018 22:30 O aglarda kac yunus baligi can verdi onu da aciklayin! Boyle balikcilik olmaz!

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