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İzmir'de tüm hesapları altüst eden seçim kulisi

İzmir'de tüm hesapları altüst eden seçim kulisi

Sabah yazarı Mahmut Övür, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını açıklayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, AK Parti'ye geçmesi durumunda İzmir'de tüm hesapların altüst olacağını ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 09:08 - Güncelleme: 26-10-2018 09:08

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Ankara senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak kulislerde konuşulanları aktardı.

İzmir için konuşulan kulislerini paylaşan Övür, CHP'den aday olmayacağını daha önceden açıklayan Kocaoğlu'nun büyük bir sürprize imza atabileceğini yazdı. Kocaoğlu'nun son dönemde CHP yönetimine eleştiriler yönelttiğini hatırlatan yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'nu aday yapmayacağı ama onun destek vermediği bir CHP'linin de İzmir'de bile zorlanacağı söyleniyor.
Buradan yola çıkanlar şu ilginç senaryoyu ortaya atıyor: Kocaoğlu, AK Parti'ye geçerse İzmir'de bütün hesaplar altüst olur.
Çünkü Kocaoğlu, sadece CHP tabanıyla değil, MHP, İyi Parti hatta HDP tabanıyla sıcak ilişkileri olan yerel bir siyasi aktör.
Çok güçlü partilerin zaman zaman yerel adaylara karşı kaybettiği gerçeği göz önüne alındığında bu da olabilir, neden olmasın?
Önümüzdeki yerel seçimlerde çok farklı ilişkilere ve sürprizlere tanık olabiliriz."

Mahmut Övür'ün yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • izmir seçmeni 26 Ekim 2018 10:05 Hiçbir güç izmirde akp ye seçim kazandıramaz.Değil kocaoğlu, kılıçtaroğlu bile akpden aday olsa kazanamaz.Büyük şehirlerde partiler kazanır kırsalda adaylar kazanır.Boş hesap

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