  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir'de toplanan CHP'li ilçe başkanları kararını verdi

İzmir'de toplanan CHP'li ilçe başkanları kararını verdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı 'acil değişim' çağrısının ardından CHP'li bazı ilçe başkanları bir araya geldi. Yapılan toplantıda, örgütlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında oldukları mesajını verdiği belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 12:24 - Güncelleme: 05-07-2018 12:24

CHP Genel Merkezi'ndeki 'olağanüstü kurultay' tartışmaları, partinin en güçlü olduğu yerlerden İzmir'e de yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun 'Acil değişim zorunlu hale geldi' açıklaması, yeni tartışmaya yol açtı. 

CHP'li bazı ilçe başkanları, dün akşam toplantıda bir araya gelerek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını dile getirdi. Bayraklı Havuz Kafe'de toplanan ilçe başkanlarının, partinin genel başkanlık sorunu olmadığını belirttikleri öğrenildi. Toplantıya Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, Beydağ İlçe Başkanı Feridun Yılmazlar, Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur katıldı. İlçe başkanlarının, yerel seçimler öncesi kurultay hareketinin, partiye zarar vereceği görüşü üzerinde durduğu ve Kılıçdaroğlu'na destek verecekleri öğrenildi.

İlçe başkanlarının, bugün saat 14.00'te, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile yapacakları toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na destek için açıklama yapmaları bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir'de toplanan CHP'li ilçe başkanları kararını verdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • BEYLER BEYİ 05 Temmuz 2018 13:25 ZİHNİYET AYNI ZİHNİYET İZMİR YILLARDIR BİR ADIM İLERİ GİDEMEDİ BİNALİ YILDIRIM SAYESİNDE YOLLAR YAPILDI YAPILMAYA DEVAM EDİYOR, İZMİR TRAFİĞİ RAHATLADI.CHP DE AYNI BİR ADIM İLERİ GİDEMEZ.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro