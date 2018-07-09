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İzmir'de suya yüzde 5 zam yapıldı

İzmir'de suya yüzde 5 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi suyun metreküp satış fiyatına yüzde 5 zam yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karara AK Parti grubu karşı çıktı.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:38 - Güncelleme: 09-07-2018 21:38

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Temmuz ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Kocaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yemin ederek görevine başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine görevlerinde başarılar diledi.

İZSU Genel Kurulu'nun temmuz ayı olağanüstü meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 50 milyon avroluk kredi alınmasına ilişkin önerge görüşüldü.

Yapılan oylamada, 1 Ağustos'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,58 liradan 4,81 liraya yükselirken, 21 metreküp fiyatı 10,21 liradan 10,72 liraya yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife 10,53 liradan 11,06 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 6,87'den 7,21 liraya çıktı.

Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, suya yapılan yüzde 5 zammı eleştirdi.

İZSU şirketinin 50 milyon avro borçlanmasının gereksiz olduğunu vurgulayan Kökoğuz, şunları söyledi:

"Siz bu borçu ödemek için suya zam yapmayı düşünüyorsunuz. Borç nasıl ödenecek bir yerden kredi alınırken diğer yerden ise suya zam yapılacak. Buna rağmen kredi alınıyor ve üzerine zam yapılmak isteniyor. Bu nedenle biz vatandaşın geleceğini ipotek altına almamak için bu iki önergeye de ret oyu vereceğiz."

Kökoğuz, bazı CHP'li belediye başkanlarının birkaç gün önce suyun bedava yapılmasını önerdiğini de ifade etti.

Toplantıda toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması konusunda başkanlıktan gelen önerge görüşülmek üzere meclis üyelerinin oylarıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

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