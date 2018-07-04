İzmir’de sapık alarmı! Görüntüsü ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında Karşıyaka ilçesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle pastahaneye giden 13 yaşındaki D.S., orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor.

Kısa bir süre sonra da şüpheli bir anda kaçmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı öne sürülürken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı da öğrenildi.Polis her yerde arıyor

Olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun psikolojisi de bozuldu. D.S.'nin olayın etkisiyle önce duruma ailesine söyleyemedi. Çocuklarının davranışlarında olumsuzluk olduğunu fark eden aile ise daha sonra durumu öğrendi. 13 yaşındaki D.S.’yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera görüntülerinde apar topar kaçtığı görülen şüphelinin yakalanması için İzmir emniyeti de alarma geçti. Emniyet, belirtilen eşgale göre şüphelinin yakalanması için bir çalışma başlattı.

Öte yandan, ortaya çıkan görüntülerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanmasını istedi.

  • Güncel 04 Temmuz 2018 11:29
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