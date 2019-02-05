İzmir'de pastanede silahlı saldırı kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde bir pastaneye giden L. G. adındaki şahıs, burada çalışan bayanı taciz etti. Pastane sahiplerinin tepkisiyle karşılaşan L.G, yanına silah alarak döndüğü pastanede 3 kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Çamlıpınar Mahallesindeki bir pastanede saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pastaneye giden L. G. adındaki şahıs, burada çalışan bayanı taciz ederek onu rahatsız etti. Durumu gören pastane çalışanları şahsa tepki göstererek onu dışarı çıkardı. Yanına silah alarak pastaneye dönen şahıs, pastane sahibi iki kardeşi ve o sırada mal getiren bir şahsı ayağından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile Bozyaka Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sakat kalma riski olduğu öğrenildi.Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Kaynak: İzmir'de Dehşet Olay! Önce taciz etti sonra silahla saldırdı

  • Güncel 05 Şubat 2019 14:35
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