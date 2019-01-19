İzmir'de Miss deve seçildi kazanan Baybars oldu

İZMİR'de bu yıl sekizincisi düzenlenen En Süslü Deve Yarışması görsel şölene sahne oldu. Selçuk İstasyon Meydanında 37. Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali kapsamında yaklaşık 20 devenin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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