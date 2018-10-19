İzmir’de mide bulandıran olay!

İzmir'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.K adlı çiftçinin, Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyu ile suladığı ortaya çıktı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLİDİ

Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.