İzmir’de metruk bir evde yangın çıktı

Yangın, Gürçeşme Caddesi üzerindeki metruk bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 02.00 sıralarında bir evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye eri sevk edildi. Yangının çıktığı metruk eve intikal eden ekipler, müdahalede bulunarak söndürme çalışması başlattı. Öte yandan, yangının çıktığı evin yan tarafında yaşayan anne ile oğul tedbir amaçlı evlerinden çıkartıldı. İtfaiyenin yoğun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söz konusu yangın da herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, metruk evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.