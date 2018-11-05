İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var!

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kasasında iş makinesi olan kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

İzmir’in Menderes ilçesinde facia gibi bir trafik kazası yaşandı. İZSU’ya ait bir vinç, şehir içi minibüsüne arkadan çarparken 16 kişi yaralandı. Twitter

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Olay, saat 15.30 sularında Menderes’te meydana geldi. İddiaya göre, 35 M 9511 plakalı Menderes-Semt Garajı hattında çalışan bir minibüs, yolcu almak için durduğu sırada İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi)'ya ait bir vinç duramadı ve minibüse arkadan çarptı. Twitter

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Kazanın etkisiyle minibüste bulunan bazı yolcular kamyon ile minibüs arasında sıkışırken, olayı gören diğer sürücüler hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Twitter

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