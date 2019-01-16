İzmir’de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İZMİR’in Ödemiş ilçesinin dağlık kesimlerinde akşamüstü etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

İzmir’de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçüldü. Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde gerek Karayolları gerekse de Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir’de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Ödemiş’in yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı bazı mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. Özellikle Bozdağlar üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına Belediye ekipleri koşuyor. Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunun açık tutulabilmesi için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği yapıyor. Jandarma, Salihli yolunu kullanacak araçlarda zincir kontrolü yapıyor.

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İzmir’de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bin 488 rakımdaki Bozdağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşıyor.

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İzmir’de kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Manisa sınırında kurtarma operasyonu
Kar yağışının yoğunlaşmasından dolayı belediyelere de arka arkaya yardım çağrıları geliyor. Subatan Yaylası’ndan kar nedeniyle Çağlayan Mahallesi’ne inemeyen vatandaşları yolu açıp kurtaran Ödemiş Belediyesi, kar mücadelesini Manisa sınırlarına kadar genişletti. Turgutlu’dan Ödemiş’e bağlı Horzum Mahallesi’nin Darıovası mevkiine gelmeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerinin Manisa sınırlarına kadar taşan kar mücadelesi ile kurtarıldı. Ödemiş Belediyesi ekiplerini gece boyunca hazır bekletecek.

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