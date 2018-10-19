İzmir'de istinat duvarı faciası! Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Bergama ilçesinde, tekstil atölyesinin istinat duvarının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişinin ise pamuk balyalarının altında kaldığı öğrenildi.

Çıkartılan 3 kişi ise hastanelere sevk edilirken, 2’sinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.İzmir'in Bergama ilçesinde bir tekstil atölyesinin duvarının çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin duvarı çalışan işçilerin üzerine çöktü. Kazada duvar altında kalan işçilerden ikisi hayatını kaybederken, 3 işçi de yaralandı. Yaralılar Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de duvarın altında kalan başka işçi olup olmadığını belirlemek üzere çalışma başlattı.