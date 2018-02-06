İzmir'de ilköğretim okulunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde Abdulhamit Han Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doğalgaz patlaması meydana geldi. DHA olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazan dairesinde olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama oldu, olayda yaralıların bulunduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı. Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, "Okulda doğalgaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi" dedi.