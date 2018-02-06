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İzmir'de ilköğretim okulunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de ilköğretim okulunda patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç mahallesindeki Abdulhamithan ilköğretim okulunda doğalgaz patlaması meydana geldi. DHA olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:13 - Güncelleme: 06-02-2018 12:13

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'nde Abdulhamit Han Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde doğalgaz patlaması meydana geldi. DHA olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazan dairesinde olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı. 

KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama oldu, olayda yaralıların bulunduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre, Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. 

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI
İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı. Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, "Okulda doğalgaz kazanında bir patlama meydana geldi, bir kaç yaralımız var. Öğrencilerimiz tahliye edildi" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 06 Şubat 2018 14:28 ilköğretim okulu yazmışsınız ama olay yeri meslek lisesi dikkat edin yazdıklarınıza

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