  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İzmir'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İzmir'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor

İZMİR'de biri kız iki lise öğrencisinden dünden beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-02-2018 14:45 - Güncelleme: 26-02-2018 14:45

Lisede aynı sınıfta okuyan kız ve erkek öğrenciden dünden beri haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Alınan bilgiye göre, lisede aynı sınıfta okuyan Berke P. (16) ve Zeynep Y. (16), dünden beri eve dönmedi.

BABASINA 10 DAKİKAYA DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞ: Berke P'nin, dün sabah babasına 10 dakikaya kadar döneceğini söyleyerek evden ayrıldığı, geri gelmeyince baba Volkan P'nin durumu ilettiği eşi Derya P'nin, oğlunun aynı sınıfta okuyan kız arkadaşı Zeynep Y'nin ailesini aradığı öğrenildi.

Genç kızın da kayıp olduğu, ailesinin polise başvurduğu haberini alan Berke P'nin ailesi de çocuklarıyla ilgili kayıp müracaatında bulundu.

Ailesi, Berke ile sınıf arkadaşı Zeynep'in bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Anne Derya P, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde evden çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını belirten Derya P, "Oğlumun ve sınıf arkadaşının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İzmir'de iki lise öğrencisinden haber alınamıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro