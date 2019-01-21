İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

İzmir’de yaşayan kimyager Gizem Yalçın (26) sağ gözünün, Güzellik Uzmanı Ş.G. (24) ise sol gözünün görmediğini anladı. Yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, körlüğe yol açtığı anlaşıldı.

İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

Akıl almaz iki ayrı olay İzmir’de yaşandı. Evinde kedi besleyen, zaman zaman sokak kedilerine sahiplendirene kadar bakan kimyager Gizem Yalçın, 2 yıl önce makyaj yaptığı sırada sağ gözünün görmediğini fark etti. Hemen özel bir hastaneye başvuran genç kadın, daha sonra Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

Burada yapılan tetkiklerde, kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma paraziti nedeniyle Yalçın’ın sağ gözünü kaybettiği belirlendi. Yalçın, çocukluğundan beri hayvanlarla haşır neşir olduğunu, evdeki kedilerinin aşılarını ihmal etmediğini ancak sokak hayvanlarını severken bazı zamanlar dikkatsiz davrandığını ifade etti.

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İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

Güzellik uzmanı olarak çalışan Ş.G. de 2 ay önce Yalçın’la aynı kaderi paylaştı. İpek kirpik uygulaması için eğitime giden Ş.G., ince işçilik gereken işlemi yaparken bir anda sol gözünün görmediğini fark etti. Özel bir hastaneye başvurmasının ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Ş.G.’de de toksoplazma paraziti olduğu tespit edildi. Ş.G., parazit nedeniyle sol gözünü kaybetti. Genç kadın, kedi fobisi olduğu için kedilerin yanına bile yaklaşmadığını ancak paraziti dışarıda yediği bir yiyecekten kapmış olabileceğini dile getirdi.

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İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

ESKİDEN KEDİLERİ ÖPÜP KOKLARDIM
2 yıldır çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Gizem Yalçın, "Bir sabah işe gitmek için uyandığımda makyaj yaparken sağ gözümün görmediğini fark ettim. Hastaneye başvurduğumda doktor evcil hayvanımın olup olmadığını sordu. O dönem evimde bir kedim vardı ama ara ara sokakta görüp eve aldığım ve sahiplendirene kadar baktığım kediler de oluyordu. Kedi dışkısından bulaşan parazit nedeniyle görme noktamda bir iz oluşmuş. Şu anda sağ gözümde yüzde 80 görme kaybı var. Psikolojik olarak çok kötü günler geçirdim. Hayvanları çok seviyorum. Eskiden kedileri öpüp koklardım. Evimdeki kedilerin aşılarını ihmal etmiyorum ama sokakta görüp sevdiğim hayvanlar olduğunda böyle bir hastalığı bilmediğim için çok dikkat etmiyordum. Şimdi daha dikkatliyim. Sevince elimi yıkıyorum, yüzüme yaklaştırmıyorum. Evin belli bölümlerine kedi sokmuyoruz. Güvendiğim biri olduğunda kedimi mecburen sahiplendirmeyi düşünüyorum" dedi.

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