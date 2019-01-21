İzmir’de iki genç kadın bir anda kör oldu sebebi şoke etti

Akıl almaz iki ayrı olay İzmir’de yaşandı. Evinde kedi besleyen, zaman zaman sokak kedilerine sahiplendirene kadar bakan kimyager Gizem Yalçın, 2 yıl önce makyaj yaptığı sırada sağ gözünün görmediğini fark etti. Hemen özel bir hastaneye başvuran genç kadın, daha sonra Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Burada yapılan tetkiklerde, kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma paraziti nedeniyle Yalçın’ın sağ gözünü kaybettiği belirlendi. Yalçın, çocukluğundan beri hayvanlarla haşır neşir olduğunu, evdeki kedilerinin aşılarını ihmal etmediğini ancak sokak hayvanlarını severken bazı zamanlar dikkatsiz davrandığını ifade etti.

Güzellik uzmanı olarak çalışan Ş.G. de 2 ay önce Yalçın’la aynı kaderi paylaştı. İpek kirpik uygulaması için eğitime giden Ş.G., ince işçilik gereken işlemi yaparken bir anda sol gözünün görmediğini fark etti. Özel bir hastaneye başvurmasının ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilen Ş.G.’de de toksoplazma paraziti olduğu tespit edildi. Ş.G., parazit nedeniyle sol gözünü kaybetti. Genç kadın, kedi fobisi olduğu için kedilerin yanına bile yaklaşmadığını ancak paraziti dışarıda yediği bir yiyecekten kapmış olabileceğini dile getirdi.

Tedavisi yok, dikkat edin

İki hastanın da doktoru olan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel de şu bilgileri paylaştı:

"Toksoplazma, kedinin bağırsaklarında bulunan bir parazit. Ana konağı kedidir. Kedi pisliğinden çevreye yayılır. Toksoplazma paraziti, hastalarımızın gözünün gören noktasında enfeksiyon ve yara dokusuna yol açmış. Kedi pisliği sokağa yapıldığında, yağmur sularıyla suya ve toprağa karışıyor. Hayvanlar o otları yediğinde koyun kuzu gibi hayvanların kaslarına o parazit yerleşiyor. Eğer bu etleri çiğ yersek insana bulaşıyor. Pişmemiş et yenmemeli, toprakla uğraşırken eldiven giyilmeli. Kediler pelüş oyuncak değil. Bağırsaklarında toksoplazma taşıdığı; bunun körlüğe, hamilelerde düşüğe neden olabileceği bilinmeli.

Kedi sahiplerini uyardı

Kedi sahiplenen kişilerin, kedi bakımını iyi bilmesi ve aşılarını tam yaptırması gerekiyor. Hayvanın dışkısını kum kabına yapması ve o kumun her gün değiştirilmesi gerekiyor. Kediler bu şekilde beslenirse bir zararı olmayacaktır. Yani evde kedisi olan dikkat edecek. Öpmeyecek, yakın temas kurmayacak. İnsanın bağışıklık sistemi güçlü ise bu mikropla baş edebilir ama bazı durumlarda bu hastalarımızda olduğu gibi gözde enfeksiyon yapıp körlüğe neden olabiliyor. Bir hastamız, kedilerle olan yakın teması nedeniyle, diğer hastamız da yemiş olabileceği pişmemiş et veya iyi yıkanmamış bir salata nedeniyle bir gözünü kaybetti. Şu anda paraziti baskı altına alıyoruz ama o doku bozulduğunda yerine gelmiyor. Bunun ameliyatla da bir tedavisi yok." Yüksel, iki hastanın gözünün tekrar görme ihtimalinin bulunmadığını söyledi.