İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi.

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı.

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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu

Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan etkilendi, çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesinde, saat 18.00 sıralarında bir ağaç yola devrildi. Bu sırada seyir halinde olan 3 araç da, devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda bulunanlar olaydan yara almadan kurtuldu. Araç sahiplerinden Emrah Dilenç (31), "Ağaç devrildi. Bir anda fren yaptım ama aracın üstüne devrildi" dedi.

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İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi çatılar uçtu

Kendisine bir zarar gelmediğine şükrettiğini söyledi. Araçta eşi ve çocuklarının bulunduğunu söyleyen sürücülerden Süleyman Alper ise, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Konak yönüne gidiyorduk. Arabayla giderken birden ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini görünce frene bastım. Allah'a şükür durabildim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. Yaşanan olayın ardından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın saatteki hızı ise zaman zaman 76 kilometreye kadar çıktı.

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