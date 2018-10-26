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İzmir'de FETÖ'nün hücre evinden bunlar çıktı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evinden bunlar çıktı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi ve yöneticisi olarak arandıkları tespit edilen 16 zanlı yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:55 - Güncelleme: 26-10-2018 11:55

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'den aranan bazı zanlıların örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıklarının tespiti üzerine arama, yakalama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi ve yöneticisi olarak arandıkları tespit edilen 16 zanlı yakalandı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 19 bin 260 lira, 2 bin 500 Avro, 6 bin 20 ABD doları, iki altın bilezik, 24 çeyrek altın, iki yarım altın, 4 adet de Ata lira altın ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

DAİRELER KAYDI BULUNMAYANLAR ÜZERİNE KİRALANIYOR
Örgütsel kaydı bulunmayan, "temiz" olarak adlandırılan kişiler üzerine kiralandıkları tespit edilen hücre evlerinde kalan zanlıların, gizlendikleri bu evlerde güncel örgütsel faaliyetlere de devam ettikleri belirlendi.

FETÖ'nün TSK ve emniyetteki yapılanmasında "mahrem abi" olarak görev yaptıkları iddia edilen zanlıların çoğunluğunun ihraç edilen öğretmenlerden olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, örgüt mensuplarının yakalanmasının önüne geçebilmek amacıyla da tedbir uyguladıkları, örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda sıklıkla ev değiştirdikleri, kiralanan evleri yakın akrabalarından bile gizledikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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Kaynak : AA

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  • Beylikdüzü 26 Ekim 2018 12:45 Yeni Özel okullar açtıkları doğrumu ?

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