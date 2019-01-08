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İzmir'de fabrikada çıkan yangın korkuttu

İzmir'de fabrikada çıkan yangın korkuttu

İzmir'in Bornova ilçesinde mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede tüm binayı kaplayarak yandaki depoya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 00:29 - Güncelleme: 08-01-2019 00:29

İZMİR'in Bornova ilçesinde, endüstriyel mutfak malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki depoya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fincancılar Çarşısı'ndaki endüstriyel mutfak malzemeleri üreten bir fabrikada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın mutfak kısmında çıkan yangında, alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada, alevler fabrikanın bitişiğinde bulunan bir depoya sıçradı. Polis ekipleri çevredeki park halinde bulunan otomobilleri kaldırtarak güvenlik önlemi aldı. Yoğun süren çalışmalar sonucunda, fabrika ve depodaki yangın söndürüldü.

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Yangının çıktığı sırada yandaki depoda çalıştıklarını belirten Atilla Yıldırır, "Yangın yaklaşık 6 (18.00) sıralarında başladı, depolarında bir patlama duyduk. Dışarıya çıktığımızda büyük bir alev topu gibi bir yangın vardı. Hemen itfaiye ve polisi aradık, yangına müdahale ettikleri sırada, yangın bizim bulunduğumuz depoya sıçradı. Büyük hasarımız var" dedi.

Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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