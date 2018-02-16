İzmir'de düşen uçakta şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların kimlikleri belli oldu. Şehit olan pilotların Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Gökdoğan oldukları belirlendi. Yüzbaşı Bal'ın TSK'da 15 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra emekli olduğu, özel bir havayolu şirketinde çalışmaya başladığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK'nın pilot sayısının azalması nedeniyle mecburi hizmet süresini 18 yıla çıkaran kararının ardından özel havayolu şirketinden ayrılarak TSK'ya döndüğü öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Bal'ın Bursa'daki ailesine acı haber verildi.

Üsteğmen Gökdoğan'ın da TSK'da öğretmen pilot olarak görev yaptığı açıklandı. Üsteğmen Gökdoğan'ın ailesinin ise Ankara'da Altındağ'da yaşadığı öğrenildi.

Uçağın enkazını inceleyen kaza kırım ekibi, uçağın inişi sırasında arıza yaptığını, pilotların uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak tarlaya indirmeye çalıştığını yönünde bilgilere ulaştı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında şehitlerin naaşları, olay yerinden alınarak askeri birliklerine götürüldü.

ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI: Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın (37) olduğu acı haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan bugün saat 10.26'da, 2 pilot askerin bulunduğu SF-260D eğitim uçağı, tecrübe uçuşu için havalandı. Eğitim uçağı ile saat 10.49'da radar irtibatı kesildi. Uçağın enkazına havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, uçaktaki 2 pilotun da şehit düştüğü belirlendi.

ANNE VE BABAYA ŞEHİT HABERİ VERİLDİ: Düşen eğitim uçağında bulunan pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal'ın şehit olduğu haberi, öğle saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Cevriye Bal ve babası İsa Bal'a, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde verilen acı haberin ardından Şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal'ın babaevi Türk bayrakları ile donatıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesinin yarın Yenişehir'de askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Cenazeler, İzmir'de yapılacak askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanacak. 'BOMBA PATLADI ZANNETTİK': Öte yandan, çevredeki bir gıda fabrikasından malzeme taşımak için gelen Mehmet Küçükali, "En başta bomba patladı zannettik. Daha sonra çıkıp baktık dumanlar yükseliyor. Çok korktuk, hepimizin başı sağ olsun" dedi. Uçağın düştüğü bölgeye yakın oturan Semih Sevim ise, "Evim burada yakında. Kuş beslediğim için çatıda kuşlara bakıyordum, onlarla ilgileniyordum. Bir anda bir ses koptu, bakınca dumanların yükseldiğini gördükö diyerek yaşadıklarını dile getirdi.