İzmir'de dumanlar yükseldi: Fabrikada korkutan yangın!

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuruyemiş fabrikasının imalat bölümünde iddiaya göre, lokum bandındaki kıvılcımların poşetleri tutuşturmasıyla yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Çalışanlar alevlere müdahale ettiyse de başarılı olmadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Fabrika çalışanları tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ciddi maddi kaybın olduğu belirtildi.

Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.