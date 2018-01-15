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İzmir'de çukura düşen iki çocuk boğuldu

İzmir'de çukura düşen iki çocuk boğuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su dolu inşaat çukuruna düşen 5 ve 8 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çocukların yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 21:45 - Güncelleme: 15-01-2018 00:25

İZMİR Karabağlar'da dün inşaat alanındaki su dolu çukura düşen iki kardeş boğularak can verdi. Polis ve itfaiye kısa süre sonra olay yerine gelirken, çocukların cansız bedenleri su tahliye edildikten sonra çıkarılabildi.

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi. Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

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