İzmir'de Büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları 2018

İZMİR 'de büyükbaş kurban fiyatları ve Küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının İzmir'de büyükbaşta 25 kg et veren bir koyun 850 lira olacağı tahmin ediliyor. İşte İzmir'de kurban fiyatları...

Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları da netleşmeye başladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki kurbanlık fiyatlarına ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BÜYÜKBAŞ 5-20 BİN TL, KÜÇÜKBAŞ 750 TL-3 BİN TL: Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti.

CANLI KİLOGRAM FİYATLARI: Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, Ankara'da 18-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, Ankara'da 18-20 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Bu da Ankara'da ortalama bir büyükbaşın 6 bin 600 lira, ortalama bir küçükbaşın ise 500 lira fiyatlarında satılacağını gösteriyor.

İL İL KÜÇÜKBAŞ KG FİYATI: Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre ise, 2018 yılı küçükbaş kurban canlı kilogram fiyatı = 28 TL ile 33 TL. arasında olduğu söyleniyor.

Bu fiyatlar bölgelere farklılıklar gösteriyor;

35 TL. olan iller; Edirne, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale (25 kg et veren bir koyun 875 lira)

34 TL. fiyatı olan iller: İzmir, Denizli, Kütahya, Aydın, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, Muğla. (25 kg et veren bir koyun 850 lira)

36 TL. fiyata satılan iller; Adana, Antalya, Osmaniye, Burdur, Hatay, İçel, Isparta, Kahramanmaraş. (25 kg et veren bir koyun 900 lira)

32 TL; Trabzon, Sinop, Tokat, Çorum, Düzce, Amasya, Artvin, Samsun, Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Rize, Ordu, Bayburt, (25 kg et veren bir koyun 800 lira)

30 TL. fiyatı olan iller; Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak. (25 kg et veren bir koyun 750 lira)

32 TL. fiyatlandırma; Adıyaman, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa (25 kg et veren bir koyun 800 lira)

Koyun ve keçiler kurbanlıkları ortalama olarak 600 ile 1.500 TL. fiyat aralığında satılıyor. 10 kilogram canlı ağırlığı olan bir koyun ile 25 kg. ağırlığı olan birçok koyunun fiyatı aynı olmuyor.

Büyükbaş hayvan canlı kilo fiyatları 2018 Büyükbaş danalar bu yıl 5.000 TL. ile 20.000 TL. aralığında satılıyor.

İL İL BÜYÜKBAŞ KG FİYATI: Elbet 25.000 TL. isteyenlerde mevcut ancak, yaşlı ve çok iri olan hayvanlar tercih edilmiyor. Büyükbaş hayvan canlı kilo fiyatları 2018 yılında bayram dışında 28 TL. civarında seyrederken kurbanda ise 35 TL.’ye kadar çıkabiliyor.

İllere göre bir dağılım yapmak gerekirse;

35 TL. olan illerimiz: Eskişehir, Antalya, Kütahya, Kocaeli, Gebze, İstanbul Avrupa, Denizli, Düzce, Sakarya, Bursa ve Balıkesir (300 kg'lık büyükbaş yaklaşık 10 bin 500 lira)

30 TL. olan iller; Konya, Karaman, Sivas, Kayseri, Trabzon, Niğde, Uşak, Manisa, Aydın, Edirne (300 kg'lık büyükbaş yaklaşık 9 bin lira)

28 TL. olan iller; Kars, Ardahan, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Van, Batman, Bingöl illerimizde bu fiyatlara satılıyor. (300 kg'lık büyükbaş yaklaşık 8 bin 400 lira)

FİYATLAR ARTTI: Ülke ortalamasında fiyatların geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında arttığını belirten Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir." diye konuştu.

ÜRETİCİNİN ELİNDE HAYVAN KALIRSA ESK ALACAK: Bayraktar, üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasının üreticinin sıkıntıya girmesini önleyeceğini belirterek, "Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir." ifadesini kullandı.